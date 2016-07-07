مصرع ثلاثة طلاب غرقا بمصيفى إدكو والبرج فى البحيرة

لقى اليوم طالبان مصرعهما غرقا بمصيف إدكو بشاطئ البحر الأبيض المتوسط، وتم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة .

وإنتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتبين غرق كل من " أحمد عبدالحكيم أحمد محمد محمود " طالب ومقيم عزبة أبو حطب دائرة مركز أبو حمص

>، " حسام الدين محمد السعيد الجنـدى " طالب ومقيم عزبة الزياتين دائرة مركز أبو حمص وتم إنتشال جثة الأول وتم نقلها لمشرحة مستشفى إدكو العام .

و بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة الغرق ولا توجد شبه جنائية .

تم إخطار القوات البحرية وجاري إنتشال الجثة الثانية، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة .

>كما غرق طالب أخر بشاطئ البحر الأبيض المتوسط بمصيف البرج دائرة المركز ، وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام " أمجد عبد المنعم السقا " طالب ومقيم شارع الحدايد دائرة المركز بالإستحمام بمياه البحر جرفه التيار وغرق

تم إخطار القوات البحرية وجاري إنتشال الجثة .

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