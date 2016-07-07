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مصرع ثلاثة طلاب غرقا بمصيفى إدكو والبرج فى البحيرة

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مصرع ثلاثة طلاب غرقا بمصيفى إدكو والبرج فى البحيرة مصرع ثلاثة طلاب غرقا بمصيفى إدكو والبرج فى البحيرة
لقى اليوم طالبان مصرعهما غرقا بمصيف إدكو بشاطئ البحر الأبيض المتوسط، وتم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة .

وإنتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتبين غرق كل من " أحمد عبدالحكيم أحمد محمد محمود " طالب ومقيم عزبة أبو حطب دائرة مركز أبو حمص
>، " حسام الدين محمد السعيد الجنـدى " طالب ومقيم عزبة الزياتين دائرة مركز أبو حمص وتم إنتشال جثة الأول وتم نقلها لمشرحة مستشفى إدكو العام .

و بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة الغرق ولا توجد شبه جنائية .

تم إخطار القوات البحرية وجاري إنتشال الجثة الثانية، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة .
>كما غرق طالب أخر بشاطئ البحر الأبيض المتوسط بمصيف البرج دائرة المركز ، وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام " أمجد عبد المنعم السقا " طالب ومقيم شارع الحدايد دائرة المركز بالإستحمام بمياه البحر جرفه التيار وغرق

تم إخطار القوات البحرية وجاري إنتشال الجثة .

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