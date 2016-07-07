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مشاجرة بالأعيرة النارية بسبب ثمرة "شمام"وضبط طرفيها فى أسيوط

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مشاجرة بالأعيرة النارية بسبب ثمرة "شمام"وضبط طرفيها فى أسيوط مشاجرة بالأعيرة النارية بسبب ثمرة "شمام"وضبط طرفيها فى أسيوط
ألقى الرائد عبد الغفار الناحل رئيس مباحث مركز شرطة أبوتيج ومعاونه الأول النقيب هيثم شمس الدين منذ قليل القبض على 4 متهمين بتبادل الأعيرة النارية بسبب سرقة ثمرة"شمام" فى قرية الزرابى دائرة المركز.

كانت البداية ورود معلومات - أكدتها التحريات - باندلاع مشاجرة بالأسلحة النارية بين كلا من "حسن.ع" موظف على المعاش وابنه "على" من عائلة الجبرتيه "طرف أول" و"حسن ونور .ب" من عائلة الحفيات طرف ثانى.

باستئذان النيابة العامة وإخطار كلا من اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط واللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية والعميد منتصر عويضة رئيس مباحث المديرية داهمت قوة من رجال المباحث مدعومة بمدرعة مسرح الاشتباككات وألقت القبض على جميع المتهمين واقتادتهم إلى ديوان المركز حيث تحرر لهم المحضر اللازم ومن المقرر عرضهم على النيابة لفى وقت لاحق.

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