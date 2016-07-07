الطيران العراقى يدمر 5 سيارات مفخخة ويقتل 40 إرهابيا بصلاح الدين

قصف طيران الجيش العراقى، بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين، ثلاث سيارات مفخخة ورابعة مسلحة برشاش أحادى مضاد للطائرات، وسبع دراجات نارية تابعة إلى تنظيم (داعش) الإرهابية فى ناحية مكحول شمال قضاء "بيجى" بمحافظة صلاح الدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية نصير نورى، فى تصريح اليوم الأربعاء، أن الفرقة المدرعة التاسعة وجهاز مكافحة الإرهاب صد هجوما لداعش قرب تقاطع "الشرقاط" بصلاح الدين شمالى العراق، وكبدوا الإرهابيين خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات، مما أسفر عن قتل ٤٠ مسلحا بالتنظيم وتفجير سيارتين مفخختين والاستيلاء على العتاد العسكرى وأسلحة التنظيم.

وأشار إلى أن سرية هندسة عسكرية تابعة لقيادة "عمليـات صلاح الدين" فجرت بناحية "دبس مكحول" 15عبوة ناسفة محلية الصنع، وفى قرية محمد الموسى تم تفجير 17 عبوة ناسفة، فيما تم تدمير سيارتين مفخختين فى قرية "الشيخ على" بالشرقاط.

كانت قد انطلقت فى 18 يونيو الماضى المرحلة الثانية لتحرير نينوى بمشاركة قوات "مكافحة الإرهاب"‬ والفرقة المدرعة التاسعة بالجيش وقوات تابعة قيادة عمليات صلاح الدين وعمليات تحرير ‏نينوى‬ وحشد العشائر بإسناد من طيران العراق والتحالف الدولى بهدف تحرير قضاء الشرقاط بصلاح الدين وناحية القيادرة جنوب ‏الموصل بنينوى.

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