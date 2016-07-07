مورينيو يرد على لماذا ضم مخيتاريان ليونايتد

لماذا قرر جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد ضم هنريك مخيتاريان إلى صفوف فريقه قادما من بروسيا دورتموند وأصر عليه؟ المدرب البرتغالي يجيب.

وأعلن يونايتد عن ضمه للاعب الأرميني رسميا يوم الأربعاء بعقد يمتد لأربع سنوات بعد مفاوضات استمرت مع دورتموند لعدة أسابيع.

وتحدث مورينيو لقناة يونايتد التليفزيونية قائلا:"بداية نحن قمنا بنضم أفضل لاعب في الدوري الفرنسي وهو زلاتان إبراهيموفيتش والآن جلبنا أفضل لاعب في الدوري الألماني وهو ميكي".

وأكمل"هو لم يكن أفضل لاعب في الدوري الألماني بسبب تصويت الجمهور أو الصحفيين بل عن طريق تصويت اللاعبين وهذا يعني أكثر من أي شيء آخر، لأنه حينما تحصد الجائزة بسبب تصويت زملائك فهذا يعني الكثير".

وأضاف المدرب الملقب بالاستثنائي"ميكي لاعب رائع وما أعجبت به ولا يمكن إغفاله هو عدد الأهداف التي سجلها على الرغم من كونه ليس مهاجم، وأيضا قدرته على صناعة عددا كبيرا من الأهداف".

وتابع"نحن نحاول أن نكون فريق يسيطر على الكرة وبالطبع سنواجه خصوما يلجأون للدفاع لذا فسرعة ميكي وقدرته على تهيئة نفسه مع إيقاع اللاعب بالكرة وبدونها سيكون أمر غاية في الأهمية بالنسبة لناد مثلنا".