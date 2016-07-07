بانيجا بعد الانضمام لإنتر: لم يكن بوسعي تفويت هذه الفرصة

(إفي): أكد الأرجنتيني إيفر بانيجا، لاعب خط الوسط السابق لفريق إشبيلية الإسباني لكرة القدم والمنضم لنادي الإنتر الإيطالي، أنه لم يكن بوسعه تفويت "هذه الفرصة " وأنه "شرف" بالنسبة له اللعب لنادي إنتر "التاريخي".

وصرح بانيجا في مقابلة مع الموقع الرسمي لناديه الجديد على الانترنت "لقد سعدت كثيرا عندما علمت باهتمام إنتر بي، لم أستطع تفويت هذه الفرصة المهمة في ناد كبير مثل إنتر".

وسبق لبانيجا الفوز مع فريق إشبيلية بلقبين في الدوري الأوروبي ، وأبدى رغبته في تكرار اللقب ولكن مع ناديه الجديد: "سيكون من الرائع أن نفوز بلقب اليورو ليج، ولكننا نعرف أنه طريق صعب جدا، يجب علينا أن نقوم بهذا معا مباراة تلو الأخرى ودور تلو الآخر، بأقصى درجات الالتزام".

وسيبدأ بانيجا، في غضون الأيام القليلة المقبلة، معسكر الإعداد للموسم الجديد مع النيراتزوري الذي اعتمد على كثير من اللاعبين الأرجنتينيين في تحقيق أمجاده القديمة.

وقال بانيجا إن "الأساطير الأرجنتينية التي لعبت لانتر تجعلك مندهشا، فلقد ارتدى الكثير من اللاعبين الأرجنتينيين هذا القميص حان دوري. إن اللعب مع لاعبين مثل ماورو (إيكاردي) ورودريجو (بالاثيو) سيكون شيئا هاما وسيساعدني كثيرا".

وردا على سؤال من هو لاعب إنتر التاريخي الذي يقدره أكثر، قال بانيجا إنه مواطنه خافير زانيتي الذي لعب 858 مباراة في 19 موسما قضاها في النادي (1995-2014)، وقال "هناك الكثير من اللاعبين الكبار الذين لعبوا هنا، ولكني أعتقد أن خافير زانيتي رمز للجميع".

يذكر أن نادي إنتر ميلان الإيطالي أعلن يوم الأربعاء رسميا ضم اللاعب لثلاثة مواسم قادمة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده في يونيو مع فريق إشبيلية الإسباني.