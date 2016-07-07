إحالة المحضر ضد عبد المنعم الشحات فى واقعة "خطبة العيد" للنيابة

تحيل مباحث قسم شرطة المنتزه أول برئاسة المقدم أحمد مليس، صباح اليوم الخميس، المحضر المحرر من مديرية أوقاف الإسكندرية، ضد القيادى السلفى عبد المنعم الشحات، إلى نيابة المنتزه أول برئاسة المستشار محمد النويشى، للتحقيق فى الواقعة، دون استدعاء المتهم.

وأشار مصدر أمنى، لـ"اليوم السابع"، أن المحضر عبارة عن إثبات لواقعة قيام الخطيب السلفى بإلقاء خطبة العيد نيابة عن خطيب وزارة الأوقاف فى ساحة مسجد عمار بن ياسر، بمنطقة الساعة التابعة لدائرة قسم شرطة أول.

كما أكد المصدر، عدم وجود أمر ضبط وإحضار للسلفى، وانتظار قرار النيابة فى الواقعة لتنفيذه.

وزارة الأوقاف تحرر محضرا ضد عبد المنعم الشحات لإلقائه خطبة العيد دون تصريح

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