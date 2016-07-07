احتجاز توفيق عكاشة بقسم شرطة المنصورة لاتهامه بخطف نجله

قالت المذيعة رضا الكرداوى،إنه تم احتجاز طليقها توفيق عكاشة بقسم شرطة ثان المنصورة للتحقيق معه بتهمة خطف نجلها يوسف .

وأضافت طليقة عكاشة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنها فوجئت بحضور طليقها توفيق عكاشة إلى منزلها بالمنصورة، زاعما رغبته فى رؤية نجله "يوسف" بمناسبة عيد الفطر المبارك، واصطحبه معه في سيارته أسفل المنزل بحجة رؤية أشقائه الآخرين ،ثم احتجزه فى سيارته وهرب.

وأوضحت أنها طلبت من شقيقها مرافقة توفيق عكاشة، إلا أنه كان على اتفاق مسبق مع سائقه الخاص للهروب فور دخوله السيارة، وعقب ملاحقة شقيقها له أشهر فى وجهه سلاح نارى، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "عكاشة" وما زال محتجزا بقسم شرطة ثان المنصورة للتحقيق معه.

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