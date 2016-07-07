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"التعليم العالى" ترفض إضافة أى طالب لكشوف الحافز الرياضى بعد نتيجة الثانوية

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"التعليم العالى" ترفض إضافة أى طالب لكشوف الحافز الرياضى بعد نتيجة الثانوية "التعليم العالى" ترفض إضافة أى طالب لكشوف الحافز الرياضى بعد نتيجة الثانوية
أكد سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، أن الوزارة سوف تتسلم قائمة بأسماء طلاب الثانوية العامة، الذين يستحقون درجات الحافز الرياضى بكشوف معتمدة من وزارة التربية والتعليم، وذلك قبل إعلان نتيجة ا الثانوية العامة، قائلا: "لن نعتد بأى كشوف غير المرسلة من وزارة التربية والتعليم ولن نقبل إضافة أى طالب لكشوف الحافز الرياضى بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة مهما كان الأمر".

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحافز الرياضى ستتعامل معه وزارة التعليم العالى بنفس القواعد الخاصة بالسنوات السابقة ولا تغيير فيها، مؤكدا أن إعداد الكشوف الخاصة بالطلاب، الذين يستحقون الحافز الرياضى هى مسئولية وزارة التربية والتعليم، وأن التعليم العالى تتعامل فقط مع النتيجة المرسلة من قبل الثانوية العامة.

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