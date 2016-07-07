القبض على عاطل بحوزته 300 قرص فى كمين بأسوان

تمكن رجال المباحث بمركز قسم ثان أسوان، من القبض على عاطل ، وبحيازته 300 قرص مخدر، وذلك خلال أحد الاكمنة بدائرة القسم، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة المختصة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان ، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث قسم ثان اسوان شرطة أسوان ، عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم " محمود . ح " – 31 سنة عاطل - وبحيازته كمية من انواع مختلفة من العقاقير لمخدرة.

بمواجهة المتهم عترف بحيازته للاقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر المحضر رقم 2099 لسنة 2016 م مخدرات إدارى قسم ثان أسوان، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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