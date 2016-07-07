تحت رعاية محمد بن زايد.. عرس جماعي لـ160 شاباً وفتاة بالعين

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يقام يومي السبت والأحد المقبلين عرس جماعي لـ160 شاباً وفتاة من قبيلة الكعبي وعدد من القبائل الأخرى في مدينة العين، بصالة الخبيصي، وتم تخصيص يوم السبت لحفل الرجال ويوم الأحد لحفل السيدات.

يأتي هذا العرس الجماعي بمبادرة من علي سالم عبيد الكعبي مدير مكتب سمو وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، وبمتابعة ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، وبالتعاون مع صندوق الزواج.

وأكد علي سالم عبيد الكعبي، أنه ساهم في هذه المبادرة من أجل تيسير الزواج للشباب الإماراتي، حيث إن كلفة الأعراس باتت كبيرة وتجبرهم على الاعتماد على ذويهم من أجل ترتيبات دفع المهور وإقامة الحفلات وكلفة الزواج، وفي أحيان كثيرة تجبر هؤلاء الشباب على الاقتراض من البنوك، لأنه من الصعب عليهم تحملها وحدهم، فمتطلبات العرس كبيرة هذه الأيام، على الرغم من الدعوة المستمرة لتخفيض تلك التكاليف، والإجراءات التي اتخذتها الدولة كي ترفع الأعباء عن الشباب الراغبين بالزواج.

وأكد دور القيادة ومؤسسة صندوق الزواج والمؤسسات الوطنية في رعاية تلك الأعراس الجماعية التي غدت حالة اجتماعية ووطنية تجسد مدى التلاحم بين أبناء الوطن، لتؤكد أن «البيت متوحد» فالقيادة تحتضن أبناءها وتحرص على تذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تعترضهم، وتعمل على تنفيذ كل المشاريع والأفكار التي من شأنها أن تيسر الحياة عليهم.