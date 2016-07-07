الحكام وأولياء العهود يؤدّون صلاة العيد ويسـتقبلون المهنئيـن

أدى أصحاب السمو حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، والشيوخ، صباح أمس، صلاة عيد الفطر المبارك، وتبادلوا عقبها التهاني بهذه المناسبة الإسلامية الكريمة مع كبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

فقد أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صلاة العيد بمصلى البديع بمدينة الشارقة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه.. سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة.

كما أدى الصلاة، الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، وعدد من الشيوخ، ومعالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من أعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وكبار المسؤولين بالشارقة، ووجهاء وأعيان البلاد، وجمع غفير من المصلين من أبناء الدولة والجاليات العربية والإسلامية.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة والمصلون، إلى خطبة عيد الفطر، والتي جاءت بعنوان «عيدنا سلام»، التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، وتناول فيها العيد، وما شرع فيه من عبادات، وذكر بصلة الأرحام والفقراء والأيتام، تحقيقاً لكمال التوحيد، وأكد على أن مشروعية العيد دليل على عناية الإسلام بنشر المحبة والتراحم والمودة، وأنه دين سماحة وسلام.

وبعد ذلك، استقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة.. جموع المهنئين بعيد الفطر، الذين توافدوا على قصر البديع، معربين عن أطيب تهانيهم وتمنياتهم بالعيد، راجين من المولى أن يعيد هذه المناسبة على سموه، وهو في أتم صحة وعافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والرخاء والسعادة.

دار السلام

كما أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وأدى الصلاة إلى جانب سموه.. سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ والأعيان والوجهاء والمسؤولين، وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وأمّ المصلين، فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني مدير المعهد العلمي الإسلامي في عجمان، الذي هنأ المسلمين بعيد الفطر السعيد.. وقال «ما أجمل هذه الإشراقة اليوم، إشراقة عيد وضحوة يوم سعيد، وإن من نعمة الله تعالى علينا في عيدنا، أن جعله مناسبة لتعزيز المحبة والسلام.. والسلام من أعظم مقاصد الإسلام، وعسى أن يتحقق للعالم المعنى الحقيقي للعيد، ليحل السلام في ربوع هذا العالم.

وبعد الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك، تبادل صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، التهاني بمناسبة العيد، مع الشيوخ وكبار المسؤولين.. كما تقبل سموهما التهاني من الشيوخ والمواطنين وأعيان ووجهاء البلاد، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية وكبار المسؤولين.

وفي قصر الزاهر، استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى القصر لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

التعايش الحضاري

وأدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صلاة عيد الفطر السعيد مع جموع المصلين بجامع الشيخ زايد الجديد بالفجيرة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه.. سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الإدارات الاتحادية والمحلية، وأعيان البلاد والمواطنين، وجمع غفير من أبناء الأمتين العربية والإسلامية.

وأمّ المصلين فضيلة الشيخ حمد الكندي الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالفجيرة، الذي قال في خطبة العيد، إن عيدنا هذا عيد سلام، تترسخ فيه قيم التعايش الحضاري والوئام الإنساني، يريد رب العالمين للمسلمين، أن يتمثلوا هذه القيم، وينشروها في المجتمعات والأمم.

وأضاف الخطيب، أن مشروعية العيد أكبر دليل على عناية الإسلام بنشر السلم المجتمعي، وذلك من خلال السلام والمصافحة أثناء التزاور وتبادل التهنئة، وفي بر الوالدين وصلة الأرحام، والإحسان إلى الأقربين، والرأفة بالأرامل، فعيدنا السلام، وديننا دين السلام.

وعقب صلاة عيد الفطر السعيد، تبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة، التهاني بهذه المناسبة الإسلامية، مع مهنئيه من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

تواد وتراحم

كما أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صلاة عيد الفطر السعيد، بمسجد الشيخ زايد بمدينة أم القيوين.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه.. سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ محمد بن راشد المعلا رئيس دائرة المتاحف والتراث، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس دائرة الأراضي والأملاك، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وجموع غفيرة من المواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية بأم القيوين.

وأمّ المصلين، الشيخ سلطان المرزوقي، الذي أكد أهمية هذا اليوم في زيارة الأقارب والأرحام، لما فيه من تواد وتراحم وخلق المحبة والاحترام بين الناس.

وعقب صلاة العيد، تبادل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، التهاني والتبريكات مع الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين بهذه المناسبة السعيدة.

فقد استقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين بقصر سموه أمس أحمد بن علي التميمي القنصل العام لدولة قطر الشقيقة لدى الدولة الذي قدم لتهنئة سموه بعيد الفطر ووداع سموه بمناسبة انتهاء فترة عملة بالدولة، وتمنى صاحب السمو حاكم أم القيوين للقنصل القطري التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

واستقبل سموه قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، كما تقبل التهاني والتبريكات من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي والفريق محمد عبد الرحيم العلي الوكيل المساعد بوزارة الدفاع. وتلقى سموه التهاني من العميد الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين وعدد من كبار الضباط وضباط الصف ومديري الإدارات والأقسام في شرطة أم القيوين والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، كما استقبل عدداً من شيوخ القبائل والمواطنين وأصحاب الشركات بالدولة.

فرح وسرور

وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، مع جموع المصلين، صلاة عيد الفطر السعيد بمصلى العيد الكبير في خزام.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما.. الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ حميد بن عبد الله القاسمي، والشيخ عمر بن عبد الله القاسمي، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ عبد الله بن حميد بن عبد الله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وجموع المواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وقال فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم سبيعان الأمين العام لمؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، في خطبة العيد، إن هذا اليوم يوم فرح وسرور وتواصل وزيارة الأقارب وصلة الأرحام والجيران، لما في ذلك من تواد وتراحم وخلق المحبة والاحترام بين الناس، وطاعة ولاة الأمور، وحسن المعاملة، لما في ذلك من تواد وتراحم وخلق المحبة والاحترام بين الناس، مهنئاً المسلمين على صيامهم وقيامهم في شهر الرحمة والغفران.

وبعد الانتهاء من أداء الصلاة والخطبة، استقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو ولي عهد رأس الخيمة، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى مجلس الضيافة في خزام، لتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة السعيدة من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات والمسؤولين وضباط الشرطة بقيادة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة إلى جانب العميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة وضباط مجموعة الحرس المحلي بقيادة العميد ركن عمران سليمان سالم الشميلي قائد المجموعة وأبناء القبائل الذين قدموا التهنئة لسموه بعيد الفطر.

كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني من أسر الشهداء الذين شاركهم فرحة عيد الفطر السعيد.

وعبر الجميع عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الاسلامية السعيدة داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والرقي والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر المقابلات الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ.