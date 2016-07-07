محمد بن زايد يستقبل جموع المهـنئين بعيد الفطر

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر المشرف بأبوظبي صباح أمس، جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد.

وتبادل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة مع عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى عدد من كبار قادة القوات المسلحة وكبار ضباط وزارة الداخلية ومسؤولي المجلس الأعلى للأمن الوطني والأجهزة الأمنية في الدولة وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين.

ورفع المهنئون خالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة السعيدة، داعين المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه ليواصل قيادة مسيرة الخير والعطاء.

رفعة ونماء

وعبر الجميع عن أطيب تهانيهم وخالص تمنياتهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى عز وجل، أن يعيدها على وطننا العزيز بكل خير وتقدم، وعلى شعب الإمارات بكل رفعة ونماء وازدهار في ظل مسيرة الخير التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وتقبل التهاني بهذه المناسبة الكريمة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، والشيخ أحمد بن سيف آل نهيان، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي.