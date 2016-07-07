محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يعبّرون عـن اعتـزازهـم بقيــادة خليفـة لمسيـرة العطاء

رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، أصدق التهاني والتبريكات مقرونة بأمنياتهم الطيبة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعين الله عز وجل، أن يعيده على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة وقد تحقق لدولة الإمارات وشعبها الوفي المزيد من الرقي والتطور والازدهار، معبرين عن اعتزازهم بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الحكيمة لمسيرة الخير والعطاء التي بوأت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مرموقة بين الدول والأمم.

استقبال

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس بقصر المشرف في أبوظبي، أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود، حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات والأمنيات الصادقة بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلين الله عز وجل أن يعيدها على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بالخير واليمن والبركات.

فقد استقبل سموهما في قصر المشرف بأبوظبي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. كما استقبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، سمو أولياء العهود.

أولياء العهود

فقد استقبل سموهما، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، يرافقهم عدد من الشيوخ والمسؤولين.

وتبادل صاحب السمو نائب رئيس الدولة وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي وحكام الإمارات وأولياء العهود التهاني والتبريكات مع جموع المهنئين بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات وشعبها الوفي بكل خير ورفعة ورخاء.

حضور

وحضر الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان والشيخ أحمد بن سيف آل نهيان والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين