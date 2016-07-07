ليندمان يشرح لـ في الجول: تطبيق نظرية DNA برشلونة على الأهلي ' أول فريق في إفريقيا '

أصبح الأهلي بشكل رسمي هو أول نادي في إفريقيا يُطبق على لاعبي فريقه تحليل الحمض النووي DNA وهو النظام الذي يبرع فيه الجهاز الطبي لبرشلونة حاليا.

الأهلي أكد في وقت سابق بإرسال تحاليل الـ DNA الخاصة باللاعبين لأحد المعامل المتخصصة بلندن لاستخراجها وتحليلها وفقا للمتطلبات القياسية العالمية لمساعدة ليندمان. وهو ما حدث بالفعل واستلم المدرب المساعد النتائج.

ما هي نظرية DNA مع لاعبي كرة القدم؟

مايكل ليندمان مدرب الأحمال في النادي الأهلي شرح نظرية الـDNA العام الماضي وتحدث عن أهمية استخدام تحليل الحمض النووي (DNA) للاعبين وذلك لمعرفة مدى إمكانية تعرضهم للإصابات خلال الموسم.

وقال ليندمان في تصريحات لصحيفة " voetbalinfo" في يوليو 2015: "كرة القدم لعبة معقدة، فصحيح أنك تلعب بقدمك ولكنك أيضا تستخدم مهارات أخرى تحتاج إلى القوة. وهناك عدد من اللاعبين خلقوا يمتلكون قدرة أكبر على التحمل، وغيرهم لا يتمتعون بنفس الشيء".

وتابع "لكنك لو نجحت في الوصول لتحليل الحمض النووي للاعبين، ستستطيع أن تعرف الوقت المناسب وأفضل طريقة للتعامل معهم وتحديد برنامج التدريبات".

برشلونة؟

لم يتعرض لاعبو برشلونة للإصابات سوى 11 مرة هذا الموسم والذي لٌعب منه أكثر من نصفه حتى الآن. الأمر ليس بالصدفة نهائيا.

قام الجهاز الطبي في برشلونة باستخدام تحليل الحمض النووي (DNA) للاعبيه وذلك لمعرفة مدى إمكانية تعرضهم للإصابات خلال الموسم وذلك طبقا لصحيفة (ديلي ميل) الإنجليزية.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة يعتبر من الأندية الرائدة التي قامت بأخذ عينات من كل لاعبيها من أجل تحليل 45 جين في الحمض النووي، تكشف عن مواصفات اللاعبين العضلية وإمكانية تعرضهم للإصابات على المدى القصير أو الطويل، وبالتالي إعداد أحمال بدنية خاصة لكل لاعب وقدراته العضلية.

وساهمت تلك التحليلات في انخفاض إصابات لاعبي الفريق الكتلوني هذا الموسم، فلم يتعرض لاعبو الفريق طوال الموسم - في 42 مباراة - سوى لـ11 إصابة قصيرة أطولهم للاعب رافينيا الغائب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي وهو اللاعب الوحيد غير المتاح حاليا. (تعرف على تفاصيل أكثر)

الأهلي؟

وشرح ليندمان لـFilGoal.com أسباب استخدام تلك النظرية مع الأهلي والذي يعد أول نادي إفريقي يفعل ذلك قائلا: "قررنا العمل بنظرية تحليل الحمض النووي لمعرفة المزيد عن لاعبي الفريق".

وتابع "ولمعرفة ما إذا كان التدريب القائم على الجينات من الممكن أن يُحسن الأداء للأفضل دائما".

وأكد ليندمان أنه عن طريق النتائج الدقيقة للجينات الوراثية سيتم اختيار البرامج التدريبية المناسبة للفريق ككل والتي تفيد في الارتقاء بالحالة البدنية للاعب.

وتحدث أفي لاسارو مؤسس DNAFit وهي الشركة التي تم تأسيسها والخاصة بتحليل الحمض النووي للاعبين لـFilGoal.com قائلا: "الأهلي الآن هو أحد رواد العالم الذي يستخدم تحليل الحمض النووي مع لاعبيه".

وواصل "نحن فخورون للغاية بالعمل مع الأهلي وأثق في مساعدتهم".

شاهد الصور