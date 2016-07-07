حكايات #في_القمة – أحمد بلال: عندما اشتبك حسام حسن مع تسوبيل بسببي

"كانت النية تتجه لمشاركتي أساسيا في القمة حتى ليلة المباراة" هكذا بدأ أحمد بلال مهاجم الأهلي حديثه عن إحدى ذكرياته في مباراة القمة.

111 قمة تم لعبها في مسابقة الدوري بمئات من القصص عن لقاء قطبي الكرة المصرية دائما الأهلي والزمالك.

أيام قليلة تفصلنا عن القمة 112 في مسابقة الدوري حين يستضيف الزمالك الأهلي يوم السبت المقبل في ختام بطولة الدوري الممتاز.

وتحدث بلال لـFilGoal.com قائلا:"من خلال التدريبات قبل القمة في موسم 1999 بأسبوع كانت النية والرؤية تتجه لمشاركتي بشكل أساسي".

وأضاف"ليلة المباراة جاء تسوبيل مدرب الفريق لي وقال لي بأنني سأبدأ المباراة على أن يكون حسام حسن احتياطيا".

وتابع"قبل النوم سمعت صراخ خارج غرفتي وعلمت أن حسام حسن اشتبك مع تسوبيل وبالتأكيد ذلك بسبب معرفته بجلوسه على مقاعد البدلاء في المباراة".

وأردف مهاجم الأهلي السابق"في الصباح استدعاني تسوبيل وقال لي أود التحدث معك وقبل أن يكمل قلت له أنت ستقول لي أنني لن أبدا وحسام حسن سيكون أساسيا.. وقد كان".

وأتم"الزمالك فاز بهذه المباراة بهدفين لهدف سجلها محمد صبري وكوليبالي وسجل للأهلي علاء إبراهيم، وأنا لم أشارك فيها كلها".