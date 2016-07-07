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برج العقرب حظك اليوم الخميس 7/7/2016

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برج العقرب حظك اليوم الخميس 7/7/2016 برج العقرب حظك اليوم الخميس 7/7/2016

على الصعيد المهنى..


>تمسكك برأيك قد يكون له تأثير سئ على وضعك فى العمل، حاول أن تتخلص من كل الأزمات التى مررت بها مؤخراً، فعليك أن تعرف كذلك أن كل الأمور الصغيرة التى تزعجكك ستنتهى قريباً

برج العقرب على الصعيد العاطفى


>علاقتك بالحبيب جيدة جداً على كل المستويات، كما أن اليوم سيكون هو الأفضل لكما، كذلك عليكما الاستماع إلى بعضكما البعض وتحاولوا حل كل الأزمات التى كانت بينكما خلال الفترة الماضية

على الصعيد الصحى ..


>أوضاعك الصحية مستقرة جداً، ولكن عليك فقط أن تعود للاهتمام بصحتك من جديد وتعود إلى تناول الطعام الصحى، وكذلك ممارسة التمارين الرياضية التى تساعدك على حماية جسدك من أى أمراض.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>انفراجة متوقع ن تحدث قريباً على مستوى عملك، كما أنه من المتوقع أن يحدث لقاء قريب مع أحد أفراد عائلتك الذى كنت قاطعته من فترة طويلة.

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مصر 365

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