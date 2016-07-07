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برج الحوت حظك اليوم الخميس 7/7/2016

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برج الحوت حظك اليوم الخميس 7/7/2016 برج الحوت حظك اليوم الخميس 7/7/2016

على الصعيد المهنى
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أنت قادر على تخطى كافة الأزمات التى تمر بها حاليا فى العمل، لديك ما يسمح لك بأن تدير أمورك بشكل أفضل خلال الأيام المقبلة، كما أنه من المتوقع أن تكون أكثر حكمة من الفترة الماضية خصوصاً أنك اكتسبت خبرات كثيرة

برج الحوت على الصعيد العاطفى


>القلق هو المسيطر عليك فى هذه الفترة، وعلى الرغم من أن الحبيب قدم لك كل الضمانات التى تجعل علاقتكما هى الأفضل إلا أنك بطبعك تبحث عن أى مخاوف، عليك أن تتخلص من كل هذه الأوهام تستمتع بالحياة

على الصعيد الصحى


>إذا كنت مدخن عليك أن تتوقف الآن عن هذه العادة السيئة بسبب أن هذا سيكون لها تأثير سئ فيما بعد، كذلك يفضل أن تحصل على قسط كافِ من النوم ، لأن حياتك بهذا الشكل تسير بشكل خاطئ

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل لك على مستوى علاقتك بالحبيب، على الرغم من وجود بعض التوترات المتعلقة بالعائلة، إلا أنك دائما قادر على حل كل هذه الخلافات البسيطة

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مصر 365

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