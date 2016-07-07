أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الثور حظك اليوم الخميس 7/7/2016

Google+ Print
برج الثور حظك اليوم الخميس 7/7/2016 برج الثور حظك اليوم الخميس 7/7/2016

برج الثور على الصعيد المهنى..


>اليوم ستتغير وجهة نظرك عن عملك، كما أنه ستتخذ قرار مؤجل منذ فترة طويلة، كل ما عليك أن تعرف كيف يمكن أن تدير أمورك جيداً وتهتم بأمورك الخاصة، وتسعى إلى تطوير ذاتك، كما أن اليوم سيشهد الكثير من المفاجأت.

برج الثور على الصعيد العاطفى ..


>توتر علاقتك بالحبيب فى الفترة الماضية كان له تأثير سلبى على صحتك وكذلك على عملك، ولكن اليوم سيتغير الأمر تماماً عما هو معتاد فى الفترة الأخيرة، وسيشهد اللقاء بينكما الكثير من المفاجأت السارة لك

على الصعيد الصحى ..


>احصل على إجازة من العمل، جسدك بحاجة إلى الراحة، كذلك عليك أن تتبع بعض الطباع خلال الفترة المقبلة، حتى لا تفقد صحتك أكثر من ذلك، من أهم هذه النصائح هو تناول الكثير من المياه التى تعمل على ترطيب جسدك

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل لك من أى مرحلة سابقة، حرصك كذلك على تطوير ذاتك ساعدك فى تحقيق الكثير من النجاح، وهو ما ستشعر به خلال الأيام المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى