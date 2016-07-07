برج الثور حظك اليوم الخميس 7/7/2016

برج الثور على الصعيد المهنى..

>اليوم ستتغير وجهة نظرك عن عملك، كما أنه ستتخذ قرار مؤجل منذ فترة طويلة، كل ما عليك أن تعرف كيف يمكن أن تدير أمورك جيداً وتهتم بأمورك الخاصة، وتسعى إلى تطوير ذاتك، كما أن اليوم سيشهد الكثير من المفاجأت. برج الثور على الصعيد العاطفى ..

>توتر علاقتك بالحبيب فى الفترة الماضية كان له تأثير سلبى على صحتك وكذلك على عملك، ولكن اليوم سيتغير الأمر تماماً عما هو معتاد فى الفترة الأخيرة، وسيشهد اللقاء بينكما الكثير من المفاجأت السارة لك على الصعيد الصحى ..

>احصل على إجازة من العمل، جسدك بحاجة إلى الراحة، كذلك عليك أن تتبع بعض الطباع خلال الفترة المقبلة، حتى لا تفقد صحتك أكثر من ذلك، من أهم هذه النصائح هو تناول الكثير من المياه التى تعمل على ترطيب جسدك توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل لك من أى مرحلة سابقة، حرصك كذلك على تطوير ذاتك ساعدك فى تحقيق الكثير من النجاح، وهو ما ستشعر به خلال الأيام المقبلة.

شبكةعيونالإخبارية

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