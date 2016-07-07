برج الدلو حظك اليوم الخميس 7/7/2016

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

برج الدلو على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى ..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>تحاول أن تتخلص من كافة الأشياء التى أزعجتك، كذلك عليك أن تعرف أن ما ترغب فى تحقيقه على مستوى عملك يتطلب منك بذل الكثير من الجهد، وهو ما يجب أن تقوم به خلال الفترة المقبلة، كما أنه من الضرورى أن تضع لنفسك خطة مستقبلية>علاقتك بالحبيب تصل إلى حد الكمال، خصوصاً أنك كنت قادر على الاستماع إليه وتفهم ما يزعجه بعد أن كان يتعرض لأزمة نفسية طارئة، كما أنك قادر دائماً على تقديم الدعم الكامل له وهو ما يجعله يشعر أن الحياة الآن أفضل مما كانت عليه>يتوقع أن تكون الفترة المقبلة هى الأفضل لك على مستوى الصحة، كذلك من المفترض أن تتخلص من كسلك وتذهب إلى طبيب الاسنان فى أسرع وقت ممكن حتى لا تندم بعد ذلك>أوضاعك جيدة إلى حد كبير، خصوصاً أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى حياتك الخاصة، كما أن علاقتك بالحبيب ستكون هى الأفضل إذا استمعت إلى النصائح.