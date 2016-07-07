برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 7/7/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى ...

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء افلك لك فى المرحلة المقبلة

>عنادك اليوم سيعرضك للكثير من الأزمات مع مديرك فى العمل، لا تحاول فرض وجهة نظرك، واستمع إلى النصائح التى يقدمها لك رئيسك خصوصاً أنك تفكر بطريقة خاطئة تماماً قد تعرض مستقبلك بالكامل للخطر>اليوم غير جيد تماماً للعتاب، حاول أن تبحث عن حلول أفضل لحل الأزمات فيما بينكما دون أن يتدخل أحد، عليك أن تعرف أن حياتك ستكون أفضل بكثير إذا انتهت كافة الخلافات بينك وبين شريك الحياة>يجب عليك أن تخسر المزيد من الوزن خلال الأيام المقبلة، لأن ما تفعله هذا سيعرض حياتك للخطر، كما أن الأطباء دائماً ما نصحوك بذلك، كما أنه من الضرورى اتباع نظام غذائى صحى فى أسرع وقت ممكن.>هى مرحلة أفضل فى كل الأحوال من المرحلة المقبلة، عليك أن تستفيد من الأخطاء التى وقعت بها فى الماضى، خصوصاً أن علاقتك بمديرك فى العمل توترت تماماً، فلا يجب أن تحسر أكثر مما خسرت.