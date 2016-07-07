برج السرطان حظك اليوم الخميس 7/7/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى ..
>استهتارك بالعمل سينقلب عليك اليوم، مديرك سيتخذ ضدك الكثير من الإجراءات التى يستطع من خلالها عقابك على اهمالك فى عملك خلال الفترة الماضية، اهتم أكثر بعملك ولا تدفع الأخرين إلى اتخاذ الإجراءات العنيفة ضدك
برج السرطان على الصعيد العاطفى..
>علاقتك بالحبيب جيدة، واليوم سيكون هو الأفضل على كافة المستويات، خصوصاً أنك قررت أن تتفهم ما يضايقه، كما أنه كان حريص خلال الفترة الماضية أن يكون إلى جوارك فلا يجب أن تخذله مهما كانت الاسباب
على الصعيد الصحى..
>يتوقع أن تمر بأزمة صحية طارئة خلال الأيام المقبلة، اهتم أكثر بصحتك ولا تدع الحياة تمر وأنت تضر بصحتك، عليك أن تعرف أن هذا سيكون له تأثير سئ على صحتك.
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
>يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة تحقيق الكثير من النجاحات خلال الأيام المقبلة، عليك أن تتعرف كيف يمكن أن تهتم بكل الأمور العالقة حتى لا تخسر أى منهم، كما أنه من الضرورى أن تكون غلى قدر المسئولية فيما يتعلق بعملك.