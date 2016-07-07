انتحار شاب من فوق نفق فى الإسكندرية لمروره بأزمة مالية

ألقى شاب بنفسه من فوق نفق محمد نجيب بمنطقة سيدى بشر التابعة لدائرة قسم شرطة المنتزة أول، منتحراً لسوء حالته النفسية، لمروره بأزمة مالية.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير ادارة البحث الجنائى، بمديرية امن الإسكندرية، اخطاراً من المقدم أحمد مليس، رئيس مباحث قسم شرطة المنتزة أول يفيد، بانتحار "بطرس.م" - 39 سنة بانتحاره وإلقاء نفسه من اعلى النفق فى الطريق العام، مصابا بنزيف بالرأس والأنف وكسور فى كل انحاء الجسم، وباستدعاء الإسعاف، لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبالفحص تبين مرور المنتحر بحالة نفسية سيئة لعدم قدرته الحصول على عمل مناسب، ومروره بأزمة مالية ، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة، واستدعاء أهلية المتوفى لتسليمهم الجثمان.

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