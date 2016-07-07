8 فوائد صحية للبندق.. يقوى القلب ويكافح السرطان ويحسن الهضم

يتمتع البندق بمذاق رائع يتفوق على الكثير من أنواع المكسرات، جعلته الخيار الأول للكثير من المصريين خلال عيد الفطر المبارك، وهو ما جعل أغلب الشركات تفضل إضافته للشيكولاتة دونا عن المكسرات الأخرى، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على فوائد البندق، وذلك حسبما نشر مؤخرا بالموقع الأمريكى "Healthdiaries"، وتشمل:

1.البندق له فوائد رائعة، حيث يساهم فى تحسين صحة القلب نظرا لغناه بحمض الأوليك، الذى يقلل مستويات الكولسترول الضار ldl ويرفع مستويات الكولسترول النافع HDL ، وبالتالى تقل فرص الإصابة بأمراض القلب.

2.كشفت الأبحاث الحديثة أن البندق يساهم فى الحد من خطر الإصابة بالسرطان لأنه غنى بفيتامين "هـ" والعديد من مضادات الأكسدة.

3.يقوى العضلات لأنه غنى بالكالسيوم الذى يساعدها على الانقباض والاسترخاء بشكل أفضل، ويقلل فرص الإصابة بالشد العضلى.

4.تناول كوب واحد من البندق يوميا يمدك بحوالى 82% من احتياجات جسمك من فيتامين "هـ" الذى يتمتع بخواص رائع مضادة للأكسدة، كما أنه يحد من فرص الإصابة بسرطان الجلد والشيخوخة المبكرة.

5.له فوائد رائعة فى تحسين صحة العظام والمفاصل ويقلل فرص الإصابة بهشاشة العظام نظرا لأنه غنى بالماغنسيوم.

6.البندق ضرورى لتعزيز صحة الجهاز العصبى نظرا لأنه غنى فيتامين "ب6"، كما أنه يساهم فى تصنيع الموصلات العصبية "سيروتونين" و"ميلاتونين" وهى تساهم فى تحسين المزاج ومساعدة الجسم على الاسترخاء.

7.البندق غنى بالمنجنيز الذى يساهم فى تعزيز صحة الجهاز الهضمى ومساعدة الأمعاء على الهضم.

8.البندق من أغنى المكسرات بفيتامين "ب" مركب، الذى يساهم فى تعزيز صحة الشعر والعضلات وتكوين خلايا الدم وتعزيز الصحة بشكل عام.

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