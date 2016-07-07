الشناوي يوجه رسالة لجماهير الأهلي عبر في الجول ويؤكد: حققت حلم العودة

وجه محمد الشناوي حارس مرمى بتروجيت المنضم حديثه إلى النادي الأهلي رسالة إلى جماهير الفريق عبر FilGoal.com.

أتم النادي الأهلي اتفاقه مع بتروجيت بخصوص ضم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لمدة 4 سنوات حسبما علم FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وتحدث حارس مرمى بتروجيت العائد من جديد إلى الأهلي بعدما قضى 9 سنوات ماضية في الفريق لـFilGoal.com قائلا: "سعيد بعودتي من جديد إلى بيتي".

وأضاف "الأهلي بيتي والعودة له بعد رحيلي كان حلمي الذي أرغب دائما في تحقيقه منذ الخروج من باب النادي. والآن حققت ذلك".

وواصل "كنت أتمنى دائما العودة من جديد إلى الأهلي لإفادة الفريق وهو ما سأسعى له دائما".

وأكمل حديثه قائلا في رسالة إلى جماهير الأهلي "أعرف جيدا قيمة النادي الأهلي وقيمة اللعب بقميص النادي الأهلي. تربيت على ذلك منذ الصغر".

وأتم "أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع وأحقق طموحات وأحلام جماهير الأهلي دائما".