حكايات #في_القمة – حسام عبد المنعم يحكي: عندما ' لطمت وجهي ' وقلت حسام حسن سيسجل

قدرة حسام حسن الهداف القدير للكرة المصرية على التهديف، جعلت حسام عبد المنعم مدافع الزمالك أن يكون على يقين بأن الكرة ستكون هدفا لا محالة.

111 قمة تم لعبها في مسابقة الدوري بمئات من القصص عن لقاء قطبي الكرة المصرية دائما الأهلي والزمالك.

أيام قليلة تفصلنا عن القمة 112 في مسابقة الدوري حين يستضيف الزمالك الأهلي يوم السبت المقبل في ختام بطولة الدوري الممتاز.

وتحدث حسام عبد المنعم عن قمة الأهلي والزمالك موسم 99 في مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بهدف نظيف لصالح الفريق الأحمر بهدف سجله حسام حسن.

وروى عبد المنعم كواليس أول مباراة قمة خاضها مع الزمالك ضد الأهلي لـFilGoal.comقائلا:"كانت هناك حسابات خاصة بالنسبة لي في تلك المباراة".

وقال صاحب الهدف الشهير للزمالك موسم 2002 في مرمى الإسماعيلي الذي حسم الدوري للفريق الأبيض:"أول مباراة لي ضد الأهلي، ومكلف بمراقبة من؟ حسام حسن".

وأكمل"ستكون المهمة صعبة، صعبة للغاية، كنت أدرك قيمة وخطورة حسام حسن، قبل المباراة كنت معه مع المنتخب تحت قيادة الكابتن محمود الجوهري رحمه الله، في تدريبات المنتخب أراه لا يهدأ، يسجل بأي شكل بأي وضع هو فيه، أدركت حينها أنني أمام مسؤولية كبرى".

وأضاف حسام عبد المنعم"قلت لنفسي لن أترك حسام حسن مهما حدث في المباراة، سأبقى كظله في الملعب حتى لا يصل لمرمانا، لكن القدر كتب في النهاية بأن يسجل في مرمى عبد الواحد السيد".

وتابع"عمرو فهيم كان يشارك في مركز الظهير الأيمن في تلك المباراة، نجح ياسر ريان في المرور منه، فصرخ فهيم وقال لي ألحق به واضغط عليه".

وأردف"وتركت حسام حسن خلفي بالفعل على أمل أن يتولى أي زميل لي مراقبته في تلك الكرة، هى الكرة الوحيدة التي تركته فيها داخل الملعب".

وتابع"لكن قبل أن أصل إلى ياسر ريان، نجح في إرسال الكرة داخل منطقة الجزاء، فور أن رأيت الكرة تمر من فوقي لطمت وجهي وقلت لنفسي حسام حسن سيسجل، سيسجل، لن يفشل".

وأكمل"وللأسف بالفعل نجح في تحقيق الهدف، وظللت أعاتب نفسي على تركه لكنني كنت أقوم بواجب تغطية الظهير الأيمن عمرو فهيم".

وأتم"التواجد مع حسام حسن في معسكرات المنتخب قبلها، جعلني أدرك أنه لا يفوت أي فرصة، كنت على يقين تام بأنه سيسجلها في مرمانا".