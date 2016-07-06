الدفاع الروسية: 4 انتهاكات لنظام الهدنة فى سوريا جميعها فى دمشق

أعلن مركز حميميم لتنسيق المصالحة فى سوريا عن رصد 4 انتهاكات لنظام وقف الأعمال القتالية خلال الساعات الـ24 الماضية، جاءت جميعها فى محافظة دمشق.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الأربعاء، عن المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، فى بيان صدر عنه، قوله إن فصائل من تنظيم "جيش الإسلام" المعارض قصفت بقذائف الهاون مواقع القوات المسلحة الحكومية فى بلدات ودوما وجور الباشا وعربين ودوما فى محافظة دمشق.

وأشار البيان، فى الوقت ذاته إلى صمود الهدنة فى أغلب المناطق السورية، مضيفا أن عدد المدن والقرى والبلدات، التى انضمت لنظام وقف الأعمال القتالية فى سوريا، بلغ 177، فيما بقى عدد المجموعات المسلحة، التى أعلنت التزامها بمبادئ الهدنة على حاله، أى عند 61.

وأكد المركز أن القيادة العامة للجيش السورى أعلنت هدنة على جميع الأراضى السورية لمدة 72 ساعة، تبدأ من الساعة الواحدة ظهر اليوم وتستمر حتى نهاية يوم الجمعة القادم الموافق 8 يوليو .

>من جهة أخرى، أكد المركز أن فصائل تنظيم "جبهة النصرة" تواصل محاولاتها الهادفة إلى تعطيل عمل نظام وقف الأعمال القتالية فى سوريا.

وقام مسلحو التنظيم خلال الساعات الـ24 الماضية باستهداف مدينة حلب و3 بلدات فى حلب المحافظة، بقذائف الهاون، وذلك بالإضافة إلى 4 بلدات فى محافظة دمشق وبلدة فى محافظة إدلب وبلدة أخرى فى محافظة اللاذقية.

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