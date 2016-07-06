بالصور..حى المنتزه يضبط سيارة شركة قمامة تلقى بحمولتها فى ميدان بالإسكندرية

تمكن حى المنتزه أول برئاسة اللواء مهندس أحمد أبو طالب، من ضبط إحدى سيارات رفع القمامة تقوم بإلقاء حمولتها فى أحد ميادين المحافظة، حيث إنه أثناء مرور رئيس الحى اللواء "أبو طالب" للاطمئنان على سير العمل، وأعمال رفع القمامة، تلاحظ إلقاء سيارة رقم 159620 حمولتها كاملة فى منطقة المثلث تقاطع العيسوى وشارع إسكندر إبراهيم.

وأكد اللواء أحمد أبو طالب، رئيس الحى، أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة وتم رفع القمامة وإلقاؤها بعيدًا عن نطاق الحى.

يذكر أن الإسكندرية تواجه أزمة كبرى مؤخرًا فى فشل حل مشكلة القمامة، وتراكمها بالشوارع الرئيسية وسط سخط واستياء الأهالى والمارة.



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السيارة تلقى بحمولتها فى ميدان عام



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السيارة التى تم ضبطها



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السيارة أثناء إلقاء القمامة بحى المنتزه

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