البابا تواضروس: حادث راهبة دير مارجرس بمصر القديمة"غير مدبر"

أعرب البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن تعازيه لأسرة القس رافائيل موسى كاهن العريش، الذي استشهد يوم الخميس الماضى، كما قدم التعزية لراهبات دير مارجرجس بمصر القديمة في نياح الأم أثناسيا الراهبة بالدير، والتى تنيحت إثر إصابتها بأعيرة نارية أثناء توجهها لدير مارجرجس بالخطاطبة.

وأشارالبابا، إلى أن الحادث الذي أودى بحياة الراهبة لم يكن مدبرا بالمرة وإنما جاء نتيجة تبادل للنيران بين أشخاص على الطريق التى كانت تمر به.

جاء ذلك خلال العظة الاسبوعية التى ألقاها البابا تواضروس مساء اليوم الأربعاء بكنيسة الملاك ميخائيل ببيت الكرمة بكينج مريوط، بحضور الأنبا كيرلس رئيس دير مار مينا، ونيافة الأنبا بافلى أسقف الشباب وقطاع شرق الإسكندرية، ولفيف من كهنة الإسكندرية وقطاع الكينج.

بالصور.. البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية من بيت الكرمة بكينج مريوط

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