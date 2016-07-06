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النيابة تأمر بتشريح جثة شاب مقطوع الإصبع بجوار سور سجن طرة

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النيابة تأمر بتشريح جثة شاب مقطوع الإصبع بجوار سور سجن طرة النيابة تأمر بتشريح جثة شاب مقطوع الإصبع بجوار سور سجن طرة
قررت نيابة المعادى الجزئية، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، تشريح جثة شاب عثرا عليه مقتول، ومقطوع الإصبع بجوار سور سجن طرة، لتحديد سبب الوفاة، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كما أمرت النيابة بتفريغ الكاميرات أعلى برج الحراسة بسور سجن طره لتحديد الجناه.

قالت مصادر أمنية أن افراد أمن حرس الأسوار بسجن طرة عثروا على جثة لشاب، فى العقد الثالث من عمره، مقطوع أحد أصابعها بجوار سور السجن.

وأضاف المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أفراد الأمن المكلفين بحراسة أبراج سور سجن طرة شاهدوا قيام 3 أشخاص يستقلون سيارة ميكروباص بيضاء اللون بإلقاء جثة الشاب ، وفروا هاربين، قبل ان يتمكنوا من القبض عليهم أو تحديد رقم السيارة المستخدمة فى الحادث ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

العثورعلى جثة شاب مقطوع الأصبع بجوار سور سجن طرة
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