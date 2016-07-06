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عائلة تعثر على جوال من مخدر “الكبتاجون” بأحد شواطئ الساحل الشمالي وتسلمه للجيش

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صورة لجوال المخدر

صورة لجوال المخدر

قالت الناشطة منال كمال صالح، الأربعاء، إنها عثرت هي وعائلتها على جوال من مخدر “الكبتاجون” أثناء وجودهم على شاطئ البحر بمنطقة الساحل الشمالي.

وأضافت منال، خلال تدوينة نشرتها على صفحتها الشخصية على موقع “فيس بوك”، أن هذا المخدر يقال إن جنود داعش تتعاطاه من أجل الإحساس بأنهم وحوش ومقاتلين لا يقهروا، لافتة إلى أنهم أبلغوا قوات حرس الحدود الذين وصلوا على الفور وتعاملوا مع الجوال.

وأوضحت أنها وعائلتها أبلغت قوات الجيش، بعد أن اكتشفت أن أحد الأعراب كان متربص من أجل الحصول على الجوال لكنه لم يجرؤ على ذلك لأن الجوال كان أمامنا مباشرة.

وتابعت منال، قائلة : “تخيلوا كام ممكن يحصل ايه في شبابنا لو النوع ده من المخدرات نزل السوق!! واكتشفنا ان كتير من النوع ده من الشحنات بيتهرب من خلال الحدود المصرية لليبيا وسوريا والعراق لان طبعا موقعنا استراتيجي. حقيقي في وضع يرثي له وربنا يستر علينا”.

صورة التدوينة

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