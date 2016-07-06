للتسنين علامات وغذاء خاص

مابين الشهر الخامس والحادي عشر تبدأ عادة أولى أسنان الطفل في الظهور..ولا داع للقلق إن تأخر ظهورها عن الشهر السابع، ومرحلة التسنين قد تمر بسهولة وقد تُسبب بعض الاضطرابات، وهذا يتوقف على نوعية الغذاء المقدم للمولود..مع الدكتور" إبراهيم شكري" استشاري طب الأطفال كان لنا وقفة.

*يرتبط اقتراب ظهور الأسنان باتساع منطقة اللثة السفلى عند النظر إليها من أعلى، وأحياناً يحدث بها احتقان

*هناك أيضاً الشعور بالمغص وزيادة إفراز اللعاب والتلبك المعوي والتهابات اللثة واللوزتين والاذنيين مع حدة في المزاج..وكلها مظاهر تؤدي إلى فقدان الشهية

*ومن الظواهر؛ البكاء وعدم النوم والقلق أثناء النوم، ورفض الطعام وخاصة الوجبات التي تستعمل فيها الملعقة

* بعض الأطفال يظهر لديهم احمرار أو بقع صغيرة حمراء حول الفم وفى الوجنتين أو منطقة المقعدة

*حرارة الجسم قد ترتفع ارتفاعاً بسيطاً، ومن الخطأ اتهام عملية التسنين برفع درجة حرارة الجسم أكثر من 38 درجة

*ظهور الأسنان الأمامية العليا المجاورة للأنف يصاحبها أعراض برد خفيفة مثل الرشح من الأنف ودمع من العين

*يمكنك إعطاء الطفل عضاضة أو وضع دهان اللثة كمسكن موضعي للآلام

*تلازم مرحلة التسنين فترة إدخال مواد غذائية أخرى إلى جانب الحليب الغنى بالكالسيوم اللازم لنمو الجسم كالفاكهة - الموز والتفاح-، لذا يراعى أن تكون مهروسة حتى يسهل على الطفل ابتلاعها

*تذكري أن احتياجات الطفل الغذائية في فترة التسنين هي ذاتها التي تتطلبها مرحلة نموه في العام الأول

*عليك التركيز على تناول الحليب لضمان نمو الأسنان والعظام بشكل عام، وبصورة سليمة بكمية تتراوح بين2-3 أكواب يوميا

*مع تزايد إفراز اللعاب في مرحلة التسنين ينصح بزيادة كمية السوائل المقدمة للطفل على شكل حليب وماء وشو ربات وعصائر طبيعية، مع الابتعاد عن الزيوت والدهون

* مع التهيج في اللثة يحتاج الطفل إلى أي شيء صلب للإمساك به وعضه، والعضاضة تقوى الفك وتزيد من سرعة بروز الأسنان، ولابد من تنظيفها وتعقيمها قبل الاستعمال وبعده

*على الأم التحلي بالصبر ، وألا تلجأ لإجبار طفلها وإكراهه على تناول الطعام في هذه المرحلة

* عليك بمراعاة سلامة الأسنان اللبنية وتأمين سلامة الأسنان الدائمة بعد ذلك

* المواظبة على إعطاء الطفل فيتامين"د" والتأكد من حصوله على عنصر الكالسيوم

*لا بد من توافر أملاح الفلور لحماية الأسنان ومقاومتها للتسويس، ومنعها من التفتت، وهى تتوفر في مياه الشرب، وان لم تتوفر عليك إعطائه نقط الفلور أو أقراصها

* على الأم أن تمرن طفلها على استعمال الفرشاة مرتين يوميا على الأقل، مع غسل الأسنان بعد الأكل، وينصح بتناول كوب من الماء بعد الأكل وخاصة آكل الحلوى