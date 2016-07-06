ناقد فني: نجوم السينما لم يظهروا في رمضان باستثناء بيومي فؤاد

قال الناقد الفني، نادر عدلي، إن عدد الأفلام المعروضة حاليًا في عيد الفطر قليلة لـ “الغاية”، كما أن يرجع إلى أن مصر بها 240 صالة فقط بشكل معتمد.

وأضاف عدلي، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن النجوم المسيطرين على سوق السينما حاليًا لم يظهروا في مسلسلات رمضان، باستثناء الممثل بيومي فؤاد، الذي ظهر في معظم المسلسلات نتيجة أجره المنخفض، ودوره المؤثر.

وتابع عدلي، أن سبب ظهور بيومي فؤاد في أكثر من مسلسل، وأيضاً في الإعلانات يعود إلى ضعف أجره، كما أنه ليس مرهقًا للمنتجين.

و أوضح عدلي، أن السينما المصرية، بحاجة إلى وجوه جديدة تغير شكل السينما، لافتاً إلى أن سبب عدم ظهور أحمد حلمي، وكريم عبد العزيز، ومكي، في أي أفلام يرجع إلى إخفاقهم في تجاربهم الأخيرة، كما أنهم بيعيدوا حساباتهم.