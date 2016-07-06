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لو كنت بتقضى العيد على الشاطئ وحسيت بلسعه قنديل البحر اغسلها بالخل

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لو كنت بتقضى العيد على الشاطئ وحسيت بلسعه قنديل البحر اغسلها بالخل لو كنت بتقضى العيد على الشاطئ وحسيت بلسعه قنديل البحر اغسلها بالخل
يحتفل الكثير من المصريين بالعيد على الشواطئ، وقد ينتشر قنديل البحر فى كثير من الشواطئ المصرية وقد لا تراه لأنه شفاف اللون، ولكن تشعر بلسعته عندما يلامس جسمك، اعرف إزاى تسعف نفسك إذا لسعك قنديل البحر على الشواطئ خلال فترة العيد.

وأكدت الدكتورة هبة يوسف - أستاذ الطب الشرعى والسموم بطب عين شمس - أن لسعة قنديل البحر تسمى لسعة لأن الأهداب الموجود فيه تفرز مادة سامة، ذات طبيعة قلوية عند ملامستها لجسم الإنسان أثناء الاستحمام فى البحر، موضحة أن هذه المادة السامة تساعد على التهاب واحمرار الجلد والحكة الشديدة مثل لسعة النار.

وقالت الدكتورة هبة يوسف إنه لإسعاف الشخص الذى تعرض للسعة قنديل البحر يتم غسل المكان المصاب بكميات كبيرة من الخل، حيث إن الخل مادة حمضية تعادل المادة القلوية التى يفرزها قنديل البحر، وإذا تعثر وجود الخل فإننا ننصح باستخدام مياه البحر بدلا من الخل، وعدم استخدام المياه العادية لأنها تحتوى على نسبة من الكلور والشبة تساعد على تهيج الجلد.

وأشارت الدكتورة هبة إلى أنه يتم وضع كريم الكورتيزون بعد ذلك، وكريمات أخرى مضادة للحساسية، مؤكدة أنه فى حالات الإصابات الشديدة التى تتميز بالحكة الشديدة، ويأخذ المصاب أدوية مضادة للحساسية عن طريق الفم أو الحقن، موضحة أن أكثر الأماكن التى ينتشر فيها قنديل البحر هى العريش وبورسعيد وفايد والإسماعيلية والإسكندرية.


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