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الداخلية الكويتية تنفى حدوث اختراق أمنى فى المسجد الكبير

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الداخلية الكويتية تنفى حدوث اختراق أمنى فى المسجد الكبير الداخلية الكويتية تنفى حدوث اختراق أمنى فى المسجد الكبير
نفت وزارة الداخلية الكويتية صحة ما يتم تداوله فى بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن "حدوث اختراق أمنى ودخول مشتبه به إلى داخل مسجد الدولة الكبير فجر اليوم الأربعاء"، مؤكدة أن هذا الكلام غير دقيق وتفاصيله لا تمت للحقيقة بصلة.

وقالت الوزارة فى بيان مساء اليوم الأربعاء، لإدارة الإعلام الأمنى إن إحدى المفارز المكلفة بالتأمين الخارجى لموقع المسجد الكبير اشتبهت فى أحد الأشخاص وتم التعامل معه من قبل الجهات الأمنية المختصة ولم يتمكن من الدخول إليه أساسا.

وأوضحت أنه تم ضبط ذلك الشخص مساء أمس الثلاثاء، وليس كما قيل فجر اليوم بالتزامن مع صلاة العيد وقد تبين من مجريات التحقيق أنه تحت تأثير إحدى المواد المخدرة وتمت إحالته إلى جهة الاختصاص.

ودعت مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى ومختلف وسائل الإعلام إلى ضرورة توخى الدقة فى نقل الأخبار وتداولها واستقائها من مصادرها الموثوقة، مؤكدة أن أبواب إدارة الإعلام الأمنى مفتوحة للرد على أى استفسار وأن لن تالو جهدا فى تعاونها مع كافة وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي.
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