بالفيديو.. البرتغال في نهائي «يورو 2016» بعد غياب 12 عامًا

تأهل منتخب البرتغال لكرة القدم، إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأوربية “يورو 2016″، بعد تغلبه على “ويلز” بهدفين نظيفين في المبارة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب بارك أولمبيك ليون بفرنسا .

وبلغ المنتخب البرتغالي الدور النهائي للبطولة، بعد غياب 12عامًا، منذ عام 2004 عندما خسروا الكأس في بلادهم أمام اليونان “صفر-1″.

نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 50 بعدما سدد كرة رأسية رائعة سكنت شباك المنتخب الويلزي ليتقدم لمنتخب البرتغال، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب لويس ناني في الدقيقة 53 من عمر المباراة وبعد 3 دقائق فقط من الهدف الأول.

وينتظر المنتخب البرتغالي الفائز من مباراة ألمانيا وفرنسا والتي ستقام غدًا، لملاقاته في نهائي البطولة.