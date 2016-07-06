حسام الحداد : تهالك المراكب النيلية سبب غرق مركب بولاق أبو العلا

قال الكاتب الصحفي، حسام الحداد، إن انقلاب المركب النيلي أمس، نتيجة اصطدام المركب بجسم كوبري 15 مايو، بسبب أن شرطة المسطحات المائية لم تقم بدورها، بالإضافة إلى أن تراخيص المراكب غير سليمة، فضلاً عن أن السائقين غير مؤهلين.

وأضاف الحداد خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن التحقيقات أكدت أن سائق المركب كان في حالة سكر نتيجة تناول الخمور قبل الإقلاع بالرحلة، موضحًا أنه: “لا يوجد إضاءة كافية في النيل”.

وأوضح الحداد أنه: “هناك خلل في منظومة شرطة المسطحات المائية، لذلك نطالب ببعض التعديلات في هذه المنظومة”، قائلاً: “تهالك وعدم صيانة المراكب يُؤدي إلى تكرار مثل هذه الحوادث التي عادة ما تحدث في شهر 7″.