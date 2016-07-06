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بالصور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك

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بالصور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك بالصور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك
استقبل الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، واللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، المهنئين بعيد الفطر المبارك من أبناء المحافظة من جميع القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وأعضاء مجلس النواب، وكبار وعواقل العائلات بالإضافة إلى رجالات الكنيسة والأزهر، وذلك وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة بأيام العيد المباركة.

ومن جانبهما هنأ المحافظ ومدير الأمن جموع الشعب المصرى بقدوم عيد الفطر المبارك، متمنين دوام الأمن والاستقرار فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، داعين المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة على جميع المواطنين بالخير واليمن والبركات.

محافظ-سوهاج-ومدير-الأمن-يستقبلان-المهنئين-بعيد-الفطر-المبارك-(1)

محافظ-سوهاج-ومدير-الأمن-يستقبلان-المهنئين-بعيد-الفطر-المبارك-(2)

محافظ-سوهاج-ومدير-الأمن-يستقبلان-المهنئين-بعيد-الفطر-المبارك-(3)

محافظ-سوهاج-ومدير-الأمن-يستقبلان-المهنئين-بعيد-الفطر-المبارك-(4)

محافظ-سوهاج-ومدير-الأمن-يستقبلان-المهنئين-بعيد-الفطر-المبارك-(5)

محافظ-سوهاج-ومدير-الأمن-يستقبلان-المهنئين-بعيد-الفطر-المبارك-(6)

محافظ-سوهاج-ومدير-الأمن-يستقبلان-المهنئين-بعيد-الفطر-المبارك-(7)

محافظ-سوهاج-ومدير-الأمن-يستقبلان-المهنئين-بعيد-الفطر-المبارك-(8)

محافظ-سوهاج-ومدير-الأمن-يستقبلان-المهنئين-بعيد-الفطر-المبارك-(9)

محافظ-سوهاج-ومدير-الأمن-يستقبلان-المهنئين-بعيد-الفطر-المبارك-(10)

محافظ-سوهاج-ومدير-الأمن-يستقبلان-المهنئين-بعيد-الفطر-المبارك-(11)

محافظ-سوهاج-ومدير-الأمن-يستقبلان-المهنئين-بعيد-الفطر-المبارك-(12)

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