وفد من كاتدرائية السمائيين يزور محافظ جنوب سيناء لتهنئته بعيد الفطر

زار وفد من كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بشرم الشيخ لتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما هنأوا الجهاز التنفيذى والقيادات الأمنية والشعبية بجنوب سيناء.

وأكد المحافظ أن الأعياد تجمعنا دائمًا وتجعلنا نتزاور وتشعرنا بالبهجة والسعادة والسرور وتقوى أواصر الصداقه بين فئات الشعب المصرى بعضه ببعض، داعيًا لمصر أن يسود الخير والسلام، وأن يظل أسمها عاليًا وأن يحقق شعبها ما يطمح ويتمنى.

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