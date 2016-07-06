بالصور.. محافظة الاسكندرية تعلن الانتهاء من تطوير شاطئ المعمورة المميز

أعلنت محافظة الإسكندرية الانتهاء من أعمال تطوير شاطئ المعمورة المميز.

كما أكدت المحافظة فى بيان أن شواطئ المحافظة قد استعدت لاستقبال المصطافين وروادها على مدار موسم الصيف، حيث تم تطوير وإنارة ورفع كفاءة الشواطئ وطريق الكورنيش، لعودة الإسكندرية لمكانتها التى كانت عليها من قبل.

من جهة أخرى أكدت محافظة الإسكندرية أنها كثفت أعمال رفع القمامة بالشوارع المختلفة بجميع أحياء المحافظة، وقامت شركة النظافة بجهد ملحوظ طوال الليل حتى الصباح الباكر من اليوم، والعمل بأقصى طاقاتها من السيارات واللوادر والأفراد، للوصول بجميع الشوارع والميادين وساحات الصلاة بشكل يليق بالإسكندرية، بالإضافة إلى حملات الإشغالات بالشوارع على المقاهى والمحلات، وأكدت المحافظة ما زالت الأعمال مستمرة تباعًا فى باقى المناطق المتفرقة.

وقدم المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الشكر لكل من ساهم فى أن تستقبل الإسكندرية عيد الفطر المبارك، وهى بهذا المستوى من النظافة والإضاءة فى جميع الشوارع والميادين وساحات الصلاه، وهو ما أشاد به المواطنون والمصطافون ونواب مجلس الشعب وجميع الضيوف من المسئولين الذين حضروا لأداء صلاة العيد بالقاعدة البحرية برأس التين.



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شاطئ المعمورة بعد التطوير



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انتهاء أعمال تطوير شاطئ المعمورة

- إقبال من مواطنى الإسكندرية على الشواطئ والمتنزهات فى أول أيام العيد