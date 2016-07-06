النيابة تأمر بحبس الضابط قاتل شقيقه بالمطرية 4 أيام وتشريح الجثة

أمرت نيابة المطرية برئاسة المستشار شريف مختار، بحبس ضابط الشرطة قاتل شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيق وتحريز السلاح الميرى المستخدم فى الواقعة، كما أمرت بتشريح جثة المجنى عليه لمعرفة سبب الوفاة الحقيقى، كما أمرت النيابة باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة .

وكان ضابط شرطة أنهى حياة شقيقه بعد أن أطلق عليه النار من سلاحه الميرى، بعد أن نشبت مشاجرة بينهما فى ليلة وقفة عيد الفطر مساء أمس، بسبب خلافات أسرية بينهما تعدى كلاهما على الآخر بالضرب، ما دفع الضابط إلى إخراج سلاحه الميرى وأطلق منه رصاصتين على شقيقه الأصغر أردته قتيلاً، ليقم بعدها الضابط بتسليم نفسه إلى قسم شرطة المطرية وتسليم سلاحه الميرى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بنشوب مشكلة بين كل من "ع.ب.د" ضابط شرطة برتبة ملازم أول، وبين شقيقه الأصغر 24 سنة وذلك أثناء قيام الضابط بالشجار مع والدته بسبب بعض الخلافات العائلية ما أدى إلى تدخل الأخ الأصغر لفض وتهدئة شقيقه الأكبر، فما كان منه إلا أن رفض الانصياع إلى كلام شقيقه الأصغر ونهره، فما كان إلا أن تشابك كل منهم مع الآخر ما اضطر الضابط إلى إخراج سلاحه الميرى وأطلق منه رصاصتين صوب شقيقه أردته قتيلاً فى الحال، قام بعدها بتسليم نفسه إلى قسم شرطة المطرية وتسليم السلاح الميرى المستخدم فى الواقعة .

كان المقدم محمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة المطرية تلقى بلاغًا من ضابط شرطة يفيد بقتل شقيقه الأصغر، مضيفًا أن شقيقه الأصغر حاول التهجم عليه وسرقة سلاحه الميرى منه، موضحًا أنه أثناء الشد والجذب بينهما خرجت من السلاح رصاصتان استقرتا فى جسد شقيقه أودت بحياته فى الحال، تم تحريز السلاح الميرى المستخدم فى الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتى أمرت بتشريح جثة القتيل لمعرفة السبب الحقيقى للوفاة، وحبس الضابط 4 أيام على ذمة التحقيق.

ضابط يقتل شقيقه بسلاحه الميرى بسبب خلافات أسرية فى المطرية