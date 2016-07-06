بالصور.. البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية من بيت الكرمة بكينج مريوط

ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة العشية مساء اليوم بكنيسة الملاك ميخائيل ببيت الكرمة بكينج مريوط، بحضور نيافة الأنبا كيرلس رئيس دير مار مينا ونيافة الأنبا با?لى أسقف الشباب وقطاع شرق الإسكندرية ولفيف من كهنة الإسكندرية وقطاع الكينج.

وألقى البابا تواضروس الثانى العظة الأسبوعية المعتادة كل يوم أربعاء بكنيسة الملاك ميخائيل، حيث واصل البابا الحديث عن الصفات التى يبغضها الله فى الإنسان وهى 7 صفات العيون المتعالية، واللسان الكاذب، الأيدى السافكة لدم برىء، قلب ينشئ أفكارًا رديئة، أرجل سريعة نحو السوء، شاهد زور يتفوه بالأكاذيب، وأخيرًا زارع خصومات بين الأخوة وتناول البابا خطية "اللسان الكاذب" بالشرح، محذرًا من خطورتها على الحياة الروحية للإنسان.

يأتى ذلك فى إطار زيارة رعوية يقوم بها قداسة البابا إلى الإسكندرية، حيث ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى فى المؤتمر الثانى لأساتذة الإكليريكية أمس محاضرة عن أساسيات أستاذ الإكليريكيات والتحديات وتناول فيها عن 7 تحديات تواجه الإنسان وهى التحدى العلمى اللاهوتى، التحدى الأرثوذكسى، التحدى الكنسى للوحدة، التحدى الروحى، التحدى الكتابى، التحدى الذاتى، التحدى من أجل الأبدية أو السماء.



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البابا تواضروس يلقى العظة الاسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل



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جانب من الحضور



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البابا فى زيارة رعوية إلى الاسكندرية

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