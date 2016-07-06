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فيديو ليوسف القرضاوى يحرض فيه على تنفيذ العمليات الانتحارية

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فيديو ليوسف القرضاوى يحرض فيه على تنفيذ العمليات الانتحارية فيديو ليوسف القرضاوى يحرض فيه على تنفيذ العمليات الانتحارية
أعاد رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" نشر سابق ليوسف القرضاوى رئيس ما يسمى "الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين" ،أفتى فيه بجواز القيام بعمليات انتحارية ، وهو الفيديو الذى تستند إلية الجماعات المتطرفة فى تجنيد الشباب المسلم للقيام بعمليات انتحارية ، وآخرها ماقام به شاب باكستانى مسلم بتفجير نفسه أمام الحرم النبوى بالمدينة المنورة.

وقال القرضاوى فى الفيديو :"التفجيرات الانتحارية لا تجوز إلا بتدبير جماعى ، فلا بد للجماعة أن ترى أنها بحاجة إلى هذا الأمر، فإذا رأت الجماعة أنها فى حاجة إلى أن يفجر شخص نفسه فى الأخرين يكون أمرا مطلوبا، وتدبر الجماعة كيف يفعل هذا بأقل الخسائر".


>القرضاوى يعلن تضامنه مع تركيا بعد تفجيرات أمس ويدعم الإرهاب فى بلاده
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مصر 365

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