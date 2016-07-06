هيلاري كلينتون: رئاسة ترامب لأمريكا ستؤدي إلى إفلاسها

حذرت المرشحة الرئاسية الديموقراطية هيلاري كلينتون، اليوم الأربعاء، من أن منافسها الجمهوري المفترض دونالد ترامب سيؤدي إلى إفلاس الولايات المتحدة في حال انتخابه رئيسًا.

وانتقدت هيلاري، في كلمة لها في تجمع انتخابي في “اتلانتك سيتي” بولاية “نيوجرسي”، إعلان ترامب إفلاس العديد من مشروعاته الاقتصادية الأمر الذي جعل العديد يخسرون وظائفهم.

وقالت إن سياسات ترامب الاقتصادية تدعو إلى أجور منخفضة وفرص عمل أقل والمزيد من الديون، مشيرة إلى أنه يستطيع إفلاس أمريكا كما أفلس شركاته مما أثر على أسر الطبقة العاملة الأمريكية في الوقت الذي زادت فيه ثروته.

وفي بيان أصدره ترامب على الفور، دافع عن إعلان إفلاس عدد من مشروعاته، واصفًا ذلك بانه إجراء “فعال وشائع في مجال الأعمال”، مؤكدا أن لا أحد يفهم في الاقتصاد مثله ولن يعمل أحد خاصة هيلاري لصالح الاقتصاد الأمريكي مثله، موضحا أنه خلق الآلاف من فرص العمل وأدر أموالا على أتلانتك سيتي.

يُذكر أن ترامب أعلن إفلاس أندية للقمار كان يمتلكها في “أتلانتك سيتي” أربع مرات مما كلّف العاملين والمقرضين والمساهمين وظائفهم وأموالهم.

أ ش أ