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حبس الضابط قاتل شقيقه بالمطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات

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حبس الضابط قاتل شقيقه بالمطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس الضابط قاتل شقيقه بالمطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات

النيابة العامة أرشيفية

أمرت نيابة المطرية برئاسة المستشار شريف مختار، الأربعاء، بحبس ضابط الشرطة قاتل شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيق وتحريز السلاح الميرى المستخدم فى الواقعة.

 كما أمرت النيابة، بتشريح جثة المجنى عليه لمعرفة سبب الوفاة الحقيقى، واستكمال تحريات المباحث حول الواقعة .

 كان ضابط شرطة أنهى حياة شقيقه بعد أن أطلق عليه النار من سلاحه الميرى، بعد أن نشبت مشاجرة بينهما فى ليلة وقفة عيد الفطر مساء أمس، بسبب خلافات أسرية بينهما تعدى كلاهما على الآخر بالضرب، ما دفع الضابط إلى إخراج سلاحه الميرى وأطلق منه رصاصتين على شقيقه الأصغر أردته قتيلاً، ليقم بعدها الضابط بتسليم نفسه إلى قسم شرطة المطرية وتسليم سلاحه الميرى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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