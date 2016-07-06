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مصرع عجوز نتيجة سقوطها من الطابق الرابع بحى الزهور ببورسعيد

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مصرع عجوز نتيجة سقوطها من الطابق الرابع بحى الزهور ببورسعيد مصرع عجوز نتيجة سقوطها من الطابق الرابع بحى الزهور ببورسعيد
لقيت سيدة عجوز فى الخامسة والثمانين من عمرها مصرعها نتيجة سقوطها من الطابق الرابع بمساكن على القديم بحى الزهور ببورسعيد، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطارا من قسم شرطة الزهور بمصرع سيدة عجوز من الطابق الرابع بمساكن على القديم بحى الزهور وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الحميات بحى المناخ.

وتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة للتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه للتصريح بالدفن.

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