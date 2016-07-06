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بولونيا الإيطالى يعرض 25 مليون جنيه لضم مصطفى فتحى

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بولونيا الإيطالى يعرض 25 مليون جنيه لضم مصطفى فتحى بولونيا الإيطالى يعرض 25 مليون جنيه لضم مصطفى فتحى

مصطفى فتحي

رفع نادي بولونيا الإيطالى عرضه الخاص، بضم مصطفى فتحى، صانع ألعاب نادي الزمالك، إلى مليونى و500 ألف يورو – ما يوازى 25 مليون جنيه مصرى – فى محاولة لإغراء مسئولى القلعة البيضاء للموافقة على إتمام الصفقة .

 ووفقاً للعرض الجديد من نادي بولونيا الإيطالى سيحصل الزمالك على 500 ألف يورو نظير انتقال مصطفى فتحى للنادي الإيطالى على سبيل الإعارة لمدة موسم ثم يحصل الأبيض على مليونى يورو فى حالة اتمام الصفقة على سبيل البيع النهائى عقب انتهاء الإعارة .

وطلب الزمالك الحصول على 4 ملايين يورو للتفريط فى مصطفى فتحى لنادي بولونيا لكن يسعى الأخير لتقليل المقابل المادى خاصة بعد إضافة 500 ألف يورو عن العرض القديم الذى توقف عند مليونى يورو مقسمة إلى 400 ألف يورو نظير الإعارة ثم مليون و 600 ألف يورو للشراء النهائى .

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