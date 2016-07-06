بالصور..محافظ المنوفية يحيل رؤوساء مركز ومدينة منوف وشرق شبين الكوم للتحقيق

فاجأ الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، في أول أيام عيد الفطر المبارك، مركز ومدينة منوف، بجولة بدأت في الساعة السادسة مساءًا، وانتهت في الساعة الثامنة مساءًا، لخلق مناخ من الانضباط والالتزام وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين خلال أيام العيد، والتأكد من سير النوبتجيات بشكل منتظم، وصاحبه خلال الجولة فريقين من إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة.

حيث قرر عبد الباسط، خلال الجوله ندب أشرف باظة رئيس مركز ومدينة منوف للعمل، كرئيس لحى شرق شبين الكوم، وندب مجدي أبو السعد رئيس حي شرق شبين الكوم رئيسًا لمركز ومدينة منوف، ومجازاة نائب رئيس الوحدة المحلية لشئون المدينة، بخصم ثلاث أيام من راتبه رغم تواجده بمقر عمله، حيث تبين أثناء الجولة عدم تواجد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، بمقر عمله بالرغم من صدور تعليمات لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد بمقار عملهم طوال أيام العيد، كما تبين سوء حالة النظافة بالمدينة، وخاصة بجوار الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، و وجود العديد من الإشغالات ( مقاهى – ملاهى )، والتى تعوق حركة السيارات والمشاة، وعدم تواجد طاقم النظافة والإشغالات بالوحدة المحلية بمنوف.

كما تفقد المحافظ، مستشفى منوف العام، واستمع الى شكاوى المرضى وأثناء تفقده للمستشفى، أمر الأطباء بالكشف على مريض يعانى من تشنجات، وعمل اللازم له ونقلة الى مستشفى شبين الكوم الجامعى، إذا لزم الأمر حتى يستكمل العلاج بهاـ وإنهاء كافة الإجراءات له ، كما تبين تواجد القائمين بالنوبتجية عداـ ممرضة واحدة واحالتها للتحقيق، و وجه الاستقبال بتلبية احتياجات المرضى بشكل سريع وحسن معاملتهم .

كما اسفرت الجولةـ عن مجازاة كلًا من رئيس حى غرب شبين الكوم، ورئيس قسم تحسين البيئة بالحى، بخصم ثلاث أيام من راتبهما وذلك لسوء حالة النظافة من مزلقان أبو عجوة حتى مفارق طريق شبين الكوم العراقية، و مجازاة رئيس الوحدة المحلية بالحامولـ بخصم ثلاثة أيام من راتبهـ لوجود تجمعات قمامة متفرقة بشوارع قرية شبرا بلولةـ وكذا سوء حالة الطريق من قرية شبرا بلولةـ حتى مدخل الحامول.

هذا وقد شدد عبد الباسط، على سرعة تسوية طريق شبرا بلولة، حتى قرية الحامول، وأكد أن جولاته خلال أيام العيد، مستمرة لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على تقديم الخدمات بشكل لائق للمواطنين.