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محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهندي

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محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهندي محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهندي

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة.

وهنأ معالي رئيس الوزراء الهندي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة عيد الفطر السعيد، متمنياً لدولة الإمارات قيادةً وشعباً مزيداً من التطور والتقدم.

من جانبه أعرب سموه عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء الهندي على مشاعره الطيبة، ومبادرته الكريمة بالتهنئة؛ متمنياً للهند بقيادتها وشعبها الصديق المزيد من الازدهار والنمو في المجالات كافة.

وأكد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي على ما يجمع البلدين من علاقات الصداقة والتعاون المتميز والراسخ الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
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