تقرير في الجول - مخيتاريان.. جناح مورينيو المفضل الذي يهدد ماتا

أتم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ثالث صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالتعاقد مع جناح فريق بروسيا دورتموند الألماني هينريك مخيتاريان، ثالث صفقة في عهد جديد بقيادة جوزيه مورينيو.

ووقع مخيتاريان على تعاقده رسميا يوم الأربعاء مع مانشستر يونايتد بعدما اجتاز الفحوصات الطبية. (طالع التفاصيل)

ويعيد FilGoal.com نشر تقرير خاص بأرقام اللاعب الأرميني في الموسم الماضي مع دورتموند وما دفع مورينيو لضمه.

يفضل مورينيو دائما اللعب بخطط 4-2-3-1 أو 4-3-3 معتمدا على ثنائي من الأجنحة يجيد أحدهما المهام الدفاعية، آنخيل دي ماريا في ريال مدريد وويليان في تشيلسي خير مثال على ذلك، حيث أجاد المدرب البرتغالي استخدام الثنائي السابق ذكره في تقديم العون الدفاعي والعودة لدفاع مع رباعي الخط الأخير.

مخيتاريان سيوفر لمورينيو ما يريده من أمور دفاعية، صاحب القميص رقم 10 نجح في اعتراض الخصوم 49 مرة واتمام 39 عرقلة صحيحة خلال تواجده على الرواق الأيمن –المحبب لمورينيو لإغلاقه دفاعيا- في كتيبة المدرب توماس توخيل.

ما قدمه الوافد الجديد لملعب أولد ترافورد يجعله يتفوق على الإسباني خوان مانويل ماتا الذي شغل مركز الجناح الأيمن في الموسم الماضي محققا العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي مع المدرب الهولندي لويس فان جال، صاحب الـ22 اعتراض و23 عرقلة صحيحة فقط.

أداء مخيتاريان الدفاعي لم يمنعه من الإبداع هجوميا.

15 تمريرة قدمها لرفاقه تم تحويلها لأهداف في حين صنع روني 6 أهداف وماتا 5، أي أن مخيتاريان يتفوق على الثنائي مجتمعين، بالإضافة 67 تمريرة حاسمة كما خلق 82 فرصة للتسجيل.

تفوق مخيتاريان مستمر أيضا على المستوى التهديفي بتسجيله 11 هدفا، مقابل 8 لروني و6 لماتا.

أرقام وأدوار مخيتاريان تثبت أن مورينيو نجح في اختيار من يطبق أسلوبه وفكره الكروي، فهل ينجح مخيتاريان في إثبات ذاته للرجل الاستثنائي؟