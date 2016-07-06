صراع الصفقات – فالديز في طريقه لميدلزبره

اقترب فيكتور فالديز حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق من الانضمام لصفوف فريق ميدلزبره الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي.

وكان تعاقد حارس برشلونة السابق مع مانشستر يونايتد قد انتهى وأصبح حرا في تقرير مصيره ويبدو أنه في طريقه للبقاء في الدوري الإنجليزي.

وأشارت صحيفة "جارديان" الإنجليزية إلى أن إيتور كارانكا المدرب الإسباني لميدلزبره قد التقى بفالديز واتفق معه على انضمامه لصفوف البورو.

وأوضح التقرير أن فالديز كان لديه أكثر من عرض من سبورتنج لشبونة البرتغالي وبيشكتاش التركي لكنه اختار الانضمام للبورو حيث يوجد مدربا إسبانيا.